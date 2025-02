Giubileo degli studenti: attesi a Roma 9 mila bus dal 28 luglio al 3 agosto

Il Giubileo continua ad attirare pellegrini a Roma, così come fu pensato nel 1300 da Bonifacio VIII, e tra coloro che si metteranno in marcia per ottenere l’Indulgenza plenaria ci sono anche gli studenti.

E siccome, come è noto, essi sono tanti, sarebbero stati previsti, per il loro trasporto nella Capitale, almeno 9 mila autobus che li trasferiranno a Tor Vergata dal 28 luglio al 3 agosto. Ad organizzare l’evento particolarmente impegnativo il Commissario straordinario per i Giubileo, Agostino Miozzo.

Riepilogando i dati, resi noti dalle agenzie, circa 400 mila ragazzi, su un totale di un milione attesi per quelle date, avranno necessità di trovare un’accoglienza notturna in scuole, palestre e altri centri. A oggi sono stati reperiti già 200 mila posti in strutture dentro e fuori Roma.

Inoltre, per tutto l’Anno Santo, si stima che nella Capitale arriveranno 32 milioni di fedeli e fra le varie organizzazioni, forze armate, sanità, ecc. è previsto pure l’arrivo di oltre 100 mila partecipanti per il Giubileo degli adolescenti tra il 25 e il 27 aprile.

In ogni caso, al di là di queste cifre così importanti, si stima in un milione di persone la presenza di ragazzi per il Giubileo dei giovani” ai quali bisognerà dare ospitalità “analoga a quella che fu assicurata ai giovani nel 2.000, aprendo le scuole, mettendo a disposizione le palestre e le aule più grandi delle strutture sportive. Nell’ultima riunione svolta a Palazzo Chigi la scorsa settimana abbiamo calcolato che siamo ben oltre le 200 mila unità reperite”.

Un elemento prioritario – dopo i servizi igienici, l’assistenza sanitaria e la protezione civile – sarà la gestione della mobilità e per tale motivo i 9 mila pullman che porteranno a Roma gli studenti “saranno posteggiati quasi completamente fuori dalla città”.