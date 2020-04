Gli editori: 1 studente su 3 ha scaricato in media un libro di testo in ebook

Uno studente su tre ha scaricato almeno un libro di testo in digitale, raddoppiando il numero complessivo degli ebook in download di tutto l’anno scolastico precedente. In altre parole dunque sono circa 2milioni gli ebook scaricati dagli studenti italiani in queste settimane di emergenza.

Aie

Lo fa sapere l’Aie, l’Associazione Italiana Editori, attraverso l’indagine “Didattica a distanza: il contributo degli editori scolastici nei giorni dell’emergenza”.

L’iniziativa è nata per fotografare cosa è accaduto dal 24 febbraio (data di chiusura delle scuole in Lombardia) a oggi con l’avvio della didattica a distanza ( qui l’indagine completa), sulla base delle risposte di case editrici scolastiche che rappresentano l’87% del mercato.

Il cuore della didattica a distanza si conferma ancora il libro di testo, presente nelle case degli studenti italiani in 40milioni di copie e “arricchito” in questi giorni da 20.000 contenuti digitali, certificati e di qualità, in media per ogni materia.

A fianco delle famiglie e dei prof

“Questi strumenti, in accompagnamento al libro di testo, saranno ancora più utili alla riapertura di settembre -dicono i responsabili Aie-. Siamo al fianco delle famiglie e degli insegnanti: grazie a questo gioco di squadra la scuola tiene il passo”.

Sono infatti 691.000 i docenti che hanno partecipato – dal 24 febbraio a oggi – ad almeno un webinar di formazione gratuita (in media ne hanno seguito più di uno a testa).

Sono inoltre ben 372.000 le richieste di aiuto e di informazione evase dagli editori scolastici con 12.000 telefonate giornaliere di assistenza per info a supporto di genitori e insegnanti. Significano qualcosa come 1.500 richieste di informazioni evase ogni ora, 25 ogni minuto.