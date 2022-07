Governo Draghi al capolinea? Senza il Dpcm di luglio resterebbe al palo la riforma del reclutamento e della formazione docenti

Come abbiamo anticipato, la riforma del reclutamento e della formazione docenti, introdotta dal DL 36/2022, convertito nella legge 79, ha posto le basi per quelle che saranno le nuove procedure che regolamenteranno l’ingresso alla professione docente. Ma sono ancora molti i dettagli attesi, che dovranno essere messi a sistema grazie a un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che dovrà essere approvato entro il 31 luglio. Insomma, tra le tante incombenze di Mario Draghi, c’è anche il Dpcm più atteso dal mondo della scuola, quello che dovrebbe dare attuazione alla riforma in una quantità molto vasta di aspetti, dalla questione dei crediti formativi ai costi del percorso abilitante, e molto altro.

Cosa definirà il Dpcm?

Il Dpcm definirà: