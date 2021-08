Gps 2021, ecco perché le preferenze sintetiche possono essere vantaggiose

Come esprimere le preferenze? Qual è la migliore strategia? Sono utili le preferenze sintetiche? A rispondere l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara nel corso della diretta della Tecnica della Scuola Live del 16 agosto. “Laddove gli Usp non abbiano esplicitato i posti disponibili o qualora allo stato attuale non ci fossero posti disponibili in una determinata provincia, piuttosto che scegliere al buio, per una procedura consapevole e mirata, il candidato potrebbe indicare la preferenza sintetica che allarga la platea dei posti in vista di nuove possibilità che potrebbero comunque aprirsi anche dopo il 31 agosto in ambito comunale o distrettuale”.

Quindi sì alle preferenze sintetiche, per Lucio Ficara: “Non bisogna avere paura di questa formula di scelta – consiglia l’esperto – che potrebbe, al contrario, risultare molto vantaggiosa”.

No, invece, alla preferenza al buio, raccomanda sempre il professore, in quanto se poi quella scelta non risultasse la migliore “l’eventuale rinuncia all’incarico comprometterebbe la presenza dell’aspirante docente entro le Gps. In altre parole, una volta fatta domanda non si può rinunciare all’incarico per un’altra opportunità di supplenza”. Ecco perché l’esperto di normativa scolastica consiglia che si faccia una scelta precisa della tipologia dell’incarico e che si prenda eventualmente in considerazione anche l’opzione preferenza sintetica.

Quali tempi?

Ricordiamo che a partire da venerdì 13 agosto, entro le ore 23.59 del 21 agosto è possibile presentare domanda tramite POLIS per il reclutamento del personale docente per le supplenze annuali, per quelle fino al termine delle attività didattiche e per quelle previste dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4 (Sostegni bis).

Gli Uffici scolastici provinciali (Usp) hanno quasi ultimato la pubblicazione delle disponibilità dei posti da assegnare tramite supplenza annuale ai fini dell’assegnazione delle supplenze, tuttavia in alcune realtà territoriali, quali Roma e Napoli, l’informativa è incompleta. Sul tema il nostro articolo in continuo aggiornamento.

