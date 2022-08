Gps 2022, i prossimi passi: primi turni dei ruoli e incarichi di supplenza entro fine agosto

Si è chiusa alle 14 del 16 agosto scorso l’istanza relativa all’informatizzazione delle nomine da GPS per le supplenze dei docenti 2022-2023. Adesso i candidati al ruolo dalla I fascia sostegno e gli aspiranti alle supplenze per l’anno scolastico 2022-23, dovranno attendere le disposizioni (prossime alle pubblicazione) da parte degli Uffici scolastici provinciali.

I primi turni dei ruoli e anche degli incarichi di supplenza potrebbero prendere il via già nella parte finale del mese di agosto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre: tutto dipenderà da come verranno gestiti dall’ufficio scolastico territorialmente competente i diversi turni di nomina: determinanti sarà la quantità dei posti da assegnare, il numeri di candidati nelle Gps e anche la consistenza di risorse umane in seno agli Uffici scolastici.

E’ bene ricordare che la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.

Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Con conseguente mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.

Va rilevato anche che gli Uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.

Le nomine seguono, ovviamente, l’ordine delle GaE che precedono le GPS I fascia e dopo seguono le GPS II fascia, ma bisogna specificare che gli specializzati su sostegno delle GPS I fascia (gli unici anche interessati alle immissioni in ruolo) precedono, solo per i posti di sostegno, le graduatorie incrociate delle GaE.

Per prendere visione della propria istanza, infine, è necessario entrare con le proprie credenziali SPID su Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione, andare alla voce “Archivio”, selezionare l’anno 2022 e verificare la presenza del file pdf denominato: “PR-SNPD-234-nome.cognome- data dell’invio- codice alfanumerico con sigla della provincia di inclusione”.