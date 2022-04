GPS 2022, previste circa 700 mila domande per il biennio 2022-2024

Subito dopo le vacanze di Pasqua, si presume negli ultimi giorni del mese di aprile, dovrebbero inziziare le procedure telematiche, con l’utilizzo della paiattaforma del sito del Ministero dell’Istruzione, per inoltrare le istanze di aggiornamento, permanenza e nuovo inserimento delle GPS valide per il biennio 2022-2023 e 2023-2024.

Quanti i giorni di tempo

Sembrerebbe che il Ministero sia intenzionato a dare 25 giorni di tempo per la presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS. I termini di presentazione potrebbero scadere il 20 maggio alle ore 23:59. Ma bisognerà attendere qualche altro giorno per conoscere le date ufficiali che sono molto attese.

Si prevedono tantissime domande tra cui anche tanti nuovi inserimenti di chi, in questi ultimi due anni ha acquisito il titolo di accesso.

Chi potrà accedere con riserva

In linea generale chi non avrà conseguito il titolo di accesso alla data di scadenza di presentazione dell’istanza dell’aggiornamento delle GPS, non potrà entrare nelle graduatorie provinciali per le supplenze in attesa di sciogliere la riserva.

Solo due categorie di aspiranti supplenti avranno il vantaggio di entrare in GPS anche senza avere conseguito il titolo di accesso, la prima di queste due categorie è quella degli specializzandi al TFA sostegno VI ciclo che acquisiranno il titolo a luglio 2020 e una volta conseguito il titolo potranno sciogliere la riserva acquisita a maggio con una finestra di qualche giorno che si dovrebbe aprire verso il 20 luglio 2022; la seconda categoria è quella dei laureati in Scienze della Formazione primaria che acquisiranno il titolo di laura abilitante entro luglio 2022.

Gli specializzati sul sostegno entreranno regolarmente a pettine nella I fascia GPS delle graduatorie di sostegno, mentre gli abilitati in Scienze della Formazione primaria entreranno a tutti gli effetti in I fascia GPS AAAA e/o EEEE.