GPS 2022, titoli di servizio, di riserva, di preferenza e di lingua inglese: la guida [PDF]

Sono aperte da oggi, 12 maggio 2022, le funzioni per presentare domanda per l’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di istituto di II e III fascia.

Le istanze su POLIS saranno disponibili fino al 31 maggio.

A supporto degli aspiranti supplenti il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una serie di guide alla compilazione delle domande.

Tra queste, una guida si riferisce ai titoli di servizio, di riserva, di preferenza e di lingua inglese.

Gli aspiranti possono presentare l’istanza in un’unica provincia per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, indicando fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuna graduatoria richiesta.

Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022.

RIVEDI LA DIRETTA