Gps 2024, ultimi giorni per la compilazione della domanda: sciogliamo i dubbi – Rivedi la Diretta

Mancano pochi giorni alla scadenza che riguarda la compilazione della domanda per le GPS 2024/26. Il termine ultimo è fissato per lunedì 10 giugno alle ore 23.59. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite le procedure informatizzate per una sola provincia​​.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

La diretta della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda, di tutti i vari aspetti e delle informazioni utili per non sbagliare in questi ultimi giorni, ci siamo occupati nella diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 7 giugno alle ore 14,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (15:20) La sezione D nei titoli di preferenza è da flaggare?

✅ (18:20) Per i docenti di ruolo: nel caso di domanda di assegnazione provvisoria sulla CDC di titolarità e compilazione anche della istanza per GPS su altre cdc…una cosa esclude l’altra?

✅ (20:05) ho un diploma Itp sistema informativi aziendale. Posso inserirmi ? Se è sì in quale fascia

✅ (22:50) HO SUPERATO IL CONCORSO 2020 in EEEE. Per l’insegnamento della lingua inglese metto l’idoneità avuta al concorso o posso mettere la laurea in Lingue?

✅ (24:10) ho la laurea SFP e sono iscritto alla prima fascia GPS. Non ho fatto 5 anni di corso ma solo tre per una laurea pregressa. Quale durata devo inserire? 3 o 5 anni?

✅ (26:00) quindi non è possibile inserirsi in 1fascia con riserva senza esserci iscritto al percorso abilitante? Inoltre cone mai che alcune università riconosceranno solo 17 cfudei 24 per il perc.da 36?

✅ (27:20) vorrei sapere se il servizio civile nazionale antecedente al 2016 può essere inserito nei titoli di riserva avendo le medesime caratteristiche di quello universale?

✅ (29:25) Ma per chi ha fatto ricorso col servizio civile per i 12 punti per docenti in che sezione della domanda va’ dichiarato ciò?

✅ (32:05) Ieri è uscita una nota che parla di assunzioni da GPS per i posti carenti di candidati.. quindi per ADSS 0 posti in tutta Italia? È importante saperlo per la scelta della provincia…

✅ (34:15) sono docente A019 da 4 anni su sostegno. Nei titoli di servizio mi conviene importare la domanda i servizi svolti su ADSS o su A019. Il sostegno è servizio a-specifico?

✅ (36:00) chi è stato ammesso al terzo anno a scienze della formazione primaria che date deve inserire nella durata legale? Devono risultare 5 anni o si mettono date di immatricolazione e laurea?

✅ (38:10) Bisogna allegare il documento della riserva per la legge 68/99?

✅ (40:45) inserendo ex novo la A050 da abilitata, la ii fascia posso eliderla?

✅ (42:10) Per le graduatorie di istituto, la legge 68 mi da precedenze? Devo informare le singole segreterie portando documentazione?

✅ (44:30) mi sono abilitata con i 30 CFU, e sono specializzata sul sostegno, quale Tab devo compilare ( con laurea)?

✅ (46:30) è da tempo che sono in graduatoria e lavoro con supplenza brevi la mia domanda e ho il diploma magistrale abilitato sono in 2 fascia e giusto?

✅ (48:55) alla luce del decreto per assunzione da gps sul sostegno c’è possibilità concreta di un aumento del contingente o i posti disponibili saranno solo quelli messi a concorso che eventualmente dovessero restare scoperti?alla luce del decreto per assunzione da gps sul sostegno c’è possibilità concreta di un aumento del contingente o i posti disponibili saranno solo quelli messi a concorso che eventualmente dovessero restare scoperti?

✅ (51:20) quando si inserisce la specializzazione sostegno secondaria secondo grado come titolo culturale sulla materia, il sistema indica polivalente/ monovalente …cosa devo inserire?

✅ (52:40) Riguardo le classi accorpate, se ho il servizio in A012, lo stesso punteggio vale sia per A012 che per A022?

✅ (54:10) Avrò la specializzazione a fine giugno, faccio valere su EEEE o ADEE o indifferente?

✅ (55:00) inserimento a018 con abilitazione 30 cfu come mai in tab3 titoli mi inserisco con abilitazione ma non posso inserire punteggio laurea?

✅ (56:40) io mi inserisco in 1 fascia su sostegno, volevo chiedere se il diploma itp può essere dichiarato come altri titoli diversi dal titolo di accesso

✅ (58:30) Mi sono inserita in prima fascia A 18 con la riserva legge 68/99. Posso usufruirne anche se sono di ruolo e ho già usufruito in passato?

✅ (58:50) sono un docente di ruolo. ho altre 2 abilitazioni oltre a quell di ruolo. conviene inserirsi nelle GPS sfruttando queste due ulteriori abilitazioni? quale sarebbe il vantaggio?

✅ (59:35) Graduatoria adee II fascia compilata correttamente. Esce scritta in rosso “graduatoria inserita con riserva”. Errore di sistema?

✅ (01:02:55) Cosa comporta la 104 in II fascia per un parente entro il terzo grado? Ho più possibilità di lavorare vicino casa?

