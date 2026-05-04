GPS 2026-2028, le 150 preferenze le potrà scegliere anche chi non ha aggiornato punteggio

È utile ricordare che sono state già definite le tempistiche della procedura per la scelta informatizzata delle 150 preferenze per tutti coloro che sono inseriti in una graduatoria GPS di I e II fascia, sia per le classi di concorso comuni sia per le classi di concorso di sotegno ADAA, ADEE, ADMM e ADSS ed aspirano ad ottenere una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno 2027. Quello che è importante sottolineare che anche coloro che non abbiano presentato l’aggiornamento/trasferimento delle GPS entro il 16 marzo 2026, potranno partecipare alla presentazione dell’istanza della scelta delle 150 preferenze per ambire alle supplenze per l’anno scolastico 2026-2027 e consentire di fare la stessa operazione anche per l’anno scolastico 2027/2028.

Tempi per istanza 150 preferenze

Per quanto riguarda la finestra temporale per presentare istanza per la scelta delle 150 preferenze per gli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo ( GPS prima fasica sostegno) e gli incarichi a tempo determinato per le supplenze al 31 agosto 2027 e al 30 giugno 2027 (GPS prima e seconda fascia per ogni classe di concorso):

– dal 16 al 29 luglio 2026 sulla piattaforma POLIS “Informatizzazione Nomine Supplenze” per le supplenze docenti 2026/2027.

Per quanto riguarda invece la finestra temporale per la fase interprovinciale degli incarichi di ruolo dal GPS prima fascia:

– dal 14 al 18 agosto 2026 per la fase interprovinciale degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS I fascia sostegno, denominata come “Mini Call veloce“.

Cosa fare se non si è aggiornata GPS

È importante ricordare che coloro che non dovessero avere aggiornato il punteggio e la posizione con la domanda da presentarsi dal 23 febbraio al 16 marzo 2026, potranno compilare l’istanza della scelta delle 150 preferenze dal 16 al 29 luglio 2026. Mentre la mancata presentazione dell’aggiornamento delle GPS 2026/2028 non preclude la possibilità di potere compilare l’istanza della scelta delle 150, la mancata presentazione di quest’ultima istanza domanda comporta di fatto la decadenza dalle GPS per un intero biennio. Mentre per i nuovi inserimenti GPS, solo chi ha presentato istanza di nuovo inserimento entro il 16 marzo 2026, potrà compilare l’istanza delle 150 preferenze da scegliere dal 16 al 29 luglio 2026.



