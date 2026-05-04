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ATA
04.05.2026

Aggiornamento ATA 24 mesi 2026, la consulenza personalizzata con l’esperto: le date disponibili

Redazione
Indice
Evita errori: affidati agli esperti!
Come partecipare
Che aspetti?

Come compilare la domanda per le graduatorie ATA 24 mesi senza commettere errori? Tra cavilli e burocrazia, sembra quasi una missione impossibile. E se ci fosse un modo per evitare stress e intoppi? Non rischiare di compromettere il tuo futuro: assicurati di fare tutto nel modo giusto!

PRENOTA LA TUA CONSULENZA

Evita errori: affidati agli esperti!

Compilare correttamente la domanda di inserimento o aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi può essere un compito arduo e complesso.

Per aiutarti a navigare in questo processo, La Tecnica della Scuola, offre un servizio di consulenza personalizzato: prenota la tua partecipazione alla nostra sessione di consulenza online, dove l’esperto Lucio Ficara ti guiderà passo dopo passo nella corretta compilazione della domanda.

Come partecipare

Prenotare la tua consulenza è semplice: iscriviti all’evento attraverso questo link, scegli la data che vuoi e preparati a risolvere ogni tuo dubbio con l’aiuto del nostro esperto.

Non lasciare nulla al caso!

Garantisciti una compilazione perfetta della domanda di aggiornamento o inserimento per le graduatorie ATA 24 mesi. Prenota ora la tua sessione di consulenza online e preparati a fare un passo avanti decisivo nella tua carriera scolastica.

Che aspetti?

I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

  • La finestra temporale è dal 28 aprile al 19 maggio

Spargi la voce a tutti coloro che sono interessati. Il nostro servizio infatti sarà attivo per accompagnare chi ha bisogno di supporto per districarsi nelle insidie e nei cavilli della normativa scolastica che spesso necessitano una vera e propria consulenza approfondita, più che una risposta secca.

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ATA 24 mesi 2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio, allegato G dal 23 giugno al 13 luglio (da confermare)

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