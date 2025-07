150 preferenze Gps, ci saranno altre nomine in ruolo per questa estate? Risponde l’esperto

È scaduta la possibilità di presentare la domanda per le 150 preferenze Gps. Una procedura iniziata il 17 luglio, che si è conclusa alle 14.00 d mercoledì 30 luglio. Ma cosa succede dopo la scadenza? Quali saranno le tempistiche? Cosa devono aspettarsi coloro che hanno partecipato? Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 30 luglio alle ore 11,00, con il nostro esperto Lucio Ficara.

Ci saranno altre nomine in ruolo per questa estate oppure a questo punto le cattedre annuali rimaste vuote verranno assegnate per le supplenze?

A questa domanda l’esperto ha risposto: “Le nomine in ruolo ordinarie stanno per concludersi. Con i primi 13 giorni di agosto si apre la fase straordinaria per i posti residuati, ma solo per il sostegno e non per i posti comuni. Per i posti comuni, le cattedre libere andranno sicuramente per le supplenze. Per i posti di sostegno, dopo la fase straordinaria provinciale (1-13 agosto), ci sarà un’ulteriore fase di posti residuati solo di sostegno, la “mini call veloce”, che durerà 5 giorni (dal 14 al 19 agosto). Dopodiché, tutti i posti rimanenti andranno a supplenza. Per avere contezza dei posti residuati per le supplenze, bisognerà attendere la mattina del 25 agosto, a causa dell’interposizione delle procedure di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, che termineranno il 22 agosto”.

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (21:10) gradirei avere conferma che gli iscritti negli elenchi aggiuntivi delle Gae, cioè’ quelli creati quest’anno per chi ha conseguito il titolo su sostegno, hanno precedenza sulle Gps

✅ (24:30) ADEE, è possibile essere chiamati in ruolo da gps sostegno durante l’anno scolastico? se Sì e si sta lavorando su continuità sostegno cosa succede?

✅ (26:30) l’assunzione da prima fascia sostegno e minicall ci sarà anche per l’anno 2026/27? Si sa già qualcosa?

✅ (29:30) ci saranno altre nomine in ruolo per questa estate oppure a questo punto le cattedre annuali rimaste vuote verranno assegnate per le supplenze?

✅ (00:00) Ma anche prossimo anno ci saranno immissioni in ruolo da GPS sostegno?

✅ (32:00) se si viene assunti da mini call dopo quanti giorni bisogna presentarsi a scuola? La presa di servizio sarà giorno 1 settembre per tutti ?

✅ (33:30) Quanti posti si possono prevedere per Admm nelle regioni del nord?

✅ (34:20) Il cosiddetto bollettino 0 include solo la continuità sul sostegno? le nomine su classi di concorso ordinarie si avranno in un bollettino differente?

✅ (37:30) Se non. compilo la sezione n 3 dell’ istanza, il sistema NON mi consente di compilare la sezione n 4, quella cioè relativa all ruolo.

✅ (40:30) Docente di ruolo che accetta supplenza da GPS (art. 47) occorre prima prendere servizio nella scuola dove si è nominati da GPS e poi firmare aspettativa presso la scuola di titolarità o viceversa? Oppure le due operazioni avvengono contemporaneamente?

✅ (43:30) ho disabilità al 46% nella sezione 7 mi fa inserire con successo il verbale con articolo 3 comma 1, ma non è completa perché non ho 3/4 di disabilità . Posso lasciare cosi( anche se incompleta) o rischio sanzioni?

✅ (45:20) dal 1 al 13 agosto per chi ha avuto assegnazione per supplenza annuale ai fini del ruolo, per cui si ha tempo 5 giorni per accettare, verranno pubblicati i bollettini sul sito degli usr?

✅ (46:30) Se chiedo aspettativa studio perché ottengo supplenza in un’altra regione posso poi svolgere un altro incarico di natura occasionale , bisogna chiedere al dirigente scolastico?

✅ (48:00) Se prendo Clil a distanza di anni dal certificato di lingua in GPS mi varrà tre punti o solo un punto?