GPS domanda per la scelta fino ad un massimo di 150 preferenze, la differenza che c’è tra preferenza puntuale e quella sintetica

Una docente aspirante alle supplenze da GPS per l’anno scolastico 2025/2026, ci chiede cosa fare per non risultare rinunciatari a nessuna convocazione e quale differenza c’è tra preferenza puntuale e preferenza sintetica.

Come evitare di risultare rinunciatari

Per evitare di risultare rinunciati alle nomine di supplenza GPS 2025/2026 bisognerà fare una scelta delle 150 preferenze accurata e attenta a non tralasciare nessuna richiesta di supplenza, sia per tipo di insegnamento, sia per tipologia di posto, sia per tipologia di contratto, tenendo conto di tutti gli spezzoni, per l’intera provincia di appartenenza. In buona sostanza, l’aspirante supplente, per evitare di risultare rinunciatario alle convocazioni telematiche deve esprimere dapprima tutte le preferenze a cui ambisce, ripetendole per tutti gli insegnamenti in ordine di interesse, per tipologia di contratto, indicando anche la richiesta di cattedre orario esterne sullo stesso comune e anche su comuni diversi, chiudendo tra le ultime preferenze, per ogni singolo insegnamento, e sempre in ordine di interesse, con la richiesta dell’intera provincia per contratto annuale, fino al termine delle attività didattiche e anche per spezzoni, richiedendo per la provincia intera, corsi serali e per adulti, scuole ospedaliere e carcerarie. Così facendo l’aspirante non potrà mai essere scavalcato nelle supplenze e nemmeno potrà risultare rinuciatario. Con tale tipo di compilazione delle 150 preferenze, se l’aspirante in GPS non dovesse avere la supplenza è solo per il fatto che l’algoritmo non è arrivato alla sua posizione di graduatoria per nessuno degli insegnamenti per cui è inserito.

Preferenze puntuali e sintetiche

La scelta sintetica è riferita, con l’inserimento in domanda di una singola preferenza, a più scuole tutte insieme di uno stesso comune o di uno stesso distretto. Per esempio la scelta di preferenza per un Comune X, si riferisce a tutte le scuole dello stesso Comune X, quindi se per esempio si esprime il Comune di Catania, per un aspirante inserito nelle GPS della città etnea, la scelta sintetica del comune Catania ricadrà su tutte le scuole di questo comune, riferite chiaramente alla scelta della classe di concorso che è stata indicata prioritariamente, dunque la scelta sintetica può essere di comune, può essere di un intero distretto che mette insieme più comuni della stessa provincia, può anche essere dell’intera provincia che mette insieme tutte le scuole appartenenti a tutti i distretti della provincia.

La scelta di una preferenza puntuale si riferisce ad una singola scuola e quindi è preferenza specifica di una ben precisa istituzione scolastica che comprende comunque, tutti i plessi e sezioni associate di quell’Istituto. È bene sapere che con la fase del dimensionamento scolastico, alcune scuole sono state accorpate anche tra comuni diversi, quindi la scelta puntuale di una scuola che ha plessi in più comuni, significa che l’aspirante potrà essere utilizzato in qualsiasi plesso della scuola e anche in più plessi.