Gps preferenze 2022, come fare domanda, le indicazioni passo dopo passo – VIDEO TUTORIAL

Tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00) si potrà inoltrare la domanda che riguarderà sia le immissioni in ruolo per i docenti di prima fascia GPS Sostegno (che prima dell’immissione, lo ricordiamo, dovranno affrontare l’anno di prova e il relativo colloquio di idoneità finale), che il conferimento degli incarichi per le supplenze da GAE e GPS.

Di seguito le indicazioni per la compilazione dell’istanza passo dopo passo attraverso il video tutorial del nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara.

Inoltre, ricordiamo che è stata pubblicata la guida operativa per la compilazione dell’istanza supplenze.