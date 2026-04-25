Graduatorie 24 mesi Ata, il requisito di accesso del servizio deve essere svolto nella scuola statale

Le prossime domande di ammissione all’inserimento nelle graduatorie Ata 24 mesi dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso le Istanze Online della POLIS, le cui funzioni di apertura di presentazione saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 del 28 aprile 2026 e con scadenza fissata alle ore 14.00 del 19 maggio 2026.

Requisito di accesso graduatoria 24 mesi ata

Il requisito di accesso nella graduatoria 24 mesi ata, è quello di avere maturato 24 mesi di servizio, ovvero almeno 23 mesi e 16 giorni effettivi, nel medesimo profilo professionale per il quale si chiede l’inserimento o nel profilo immediatamente superiore, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali . Possono inoltre presentare domanda anche i candidati già inseriti in graduatoria e che intendono aggiornare il punteggio con nuovi servizi maturati e/o titoli acquisiti. È importante precisare che la domanda si può presentare esclusivamente nella provincia dove si è inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, di terza fascia o di servizio.

La suddetta istanza si compila in modalità telematica sulla piattaforma di Istanze OnLine del MIM. Si deve selezionare il modulo “Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi “– presentazione domanda e andare su “Vai alla compilazione”. Come prima cosa si dovrà inserisce la provincia, che potrà essere scelta se si tratta di nuovo inserimento o data in automatico se l’aspirante è già inserito. Quindi poi si passa alla compilazione dei modelli B1 o B2, F o H.

Compilazione sezione B1 o B2

Come prima cosa si deve scegliere la sezione B1 o quella B2 a seconda se si tratta di nuovo inserimento oppure di aggiornamento, poi si va su accedi e compare la scelta del profilo, da quello di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, Addetto aziende agrarie, Collaboratore scolastico, Infermiere, Guardarobiere, quindi si sceglie il profilo in cui si sono svolti almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio nelle scuole statali o il profilo per cui si richiede l’aggiornamento della graduatoria. Dopo avere scelto il profilo si deve compilare la parte riferita al titolo di accesso e alla modalità di accesso. Abbiamo solo tre modalità di accesso: A) Essere in servizio nel profilo Ata che si è scelto; B) Non essere in servizio, ma essere inserito nelle graduatorie provinciali Ata; C) Non essere in servizio, ma essere inserito nelle graduatorie di Istituto di III fascia Ata.