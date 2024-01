Graduatorie ATA 2024, certificazione Eipass 7 moduli: quanti punti garantisce?

Nell’ipotesi del nuovo contratto scuola, sottoscritta lo scorso luglio, al comma 10 dell’articolo 59 c’è scritto che “i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.

La certificazione di alfabetizzazione digitale sarà quindi probabilmente requisito di accesso per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia.

EIPASS 7 Moduli User è la certificazione informatica che attesta il possesso di competenze di alfabetizzazione digitale per il personale ATA, riconosciuta a livello internazionale e rilasciata da CERTIPASS.

Il corso Eipass 7 Moduli User attesta attesta il sicuro possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti ICT, così come descritte nella tabella sintetica del documento pubblicato dalla UE (e-Competence Framework for ICT Users, Part 2: User Guidelines) ed elaborato dal CEN, Ente europeo per la standardizzazione. Al superamento della prova finale, saranno rilasciati l’attestato di frequenza e la certificazione EIPASS 7 Moduli User, valida come punteggio in bandi e concorsi pubblici.

Quanti punti in graduatoria?

GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE ATA DI III FASCIA: Certificazione EIPASS: 0,60 punti per i profili AA-AT-CU-IF / 0,30 punti per i profili GU-CS-CR (D.M. n. 640 del 30 agosto 2017)

GRADUATORIE PROVINCIALI DOCENTI: Certificazione EIPASS: 0,50 punti – Fino a 2 punti – Fino a 4 certificazioni

Corso Eipass 7 Moduli User, i moduli

I moduli del corso online sono:

I fondamenti dell’ICT Navigare e cercare informazioni sul Web Comunicare e collaborare in Rete Sicurezza informatica Elaborazione testi Foglio di calcolo Presentazione

Per ogni modulo, è disponibile:

un Ei-Book scaricabile

una serie di video lezioni approfondite, sempre interessanti e interattive, con tantissimi esempi, animazioni, immagini e tutorial

una prova di autovalutazione che potrai ripetere tutte le volte che vuoi

un sistema di tutoraggio automatico che ti consente di monitorare i tuoi progressi e ti indica quali argomenti approfondire per migliorare la tua performance.

Il corso è disponibile per 3 anni dall’attivazione, che avverrà entro 2 giorni lavorativi dall’acquisto. L’accessibilità è garantita in ogni momento, ovunque, da qualsiasi postazione e dispositivo via web.

Dopo aver risposto esattamente ad almeno il 75% delle domande previste per il test di autoverifica alla fine di ogni modulo, si riceverà: