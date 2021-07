Gli uffici scolastici provinciali, che a fine giugno hanno iniziato a pubblicare le Graduatorie Ata provvisorie 24 mesi, utili per le immissioni in ruolo e con priorità per le supplenze annuali, da domani 9 luglio dovrebbero sostituire le graduatorie provvisorie con quelle definitive.

Una nota ministeriale, datata 10 Giugno 2021 avverte che per eventuali reclami c’è tempo 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provinciale provvisorio.

Link provincia per provincia