Graduatorie, come avverrà la cancellazione da GAE e GM dei rinunciatari e confermati in ruolo. Non sono interessate le GPS

Graduatorie, come avverrà la cancellazione da GAE e GM dei rinunciatari e...

Con la nota 11984 del 16 gennaio 2025, accompagnata da un’errata corrige, il Ministero dell’Istruzione ha fornito istruzioni agli uffici territoriali per effettuare le cancellazioni dalle graduatorie, operazioni necessarie per preparare l’anno scolastico 2025/26.

Obiettivo delle operazioni

L’obiettivo è aggiornare tempestivamente il quadro delle graduatorie utilizzabili per le immissioni in ruolo e le supplenze relative al prossimo anno scolastico.

Operazioni previste

Le operazioni di cancellazione riguardano:

Docenti rinunciatari alla nomina: si tratta di coloro che, pur essendo in una posizione di graduatoria superiore all’ultimo nominato non riservista, rinunciano alla nomina. Essi verranno cancellati dalla specifica graduatoria. Docenti confermati in ruolo: i docenti che abbiano superato positivamente la valutazione finale e siano stati confermati in ruolo a partire dall’anno scolastico 2024/25 saranno cancellati da ogni altra graduatoria, come stabilito dall’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59: “In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto […]”.

Chiarimenti sulle graduatorie interessate

Un elemento di rilievo è che le operazioni di cancellazione non riguarderanno le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Pertanto, saranno coinvolte esclusivamente le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e le graduatorie di merito dei concorsi.

Coinvolgimento dei docenti di scuola primaria e infanzia

Le cancellazioni interesseranno i docenti di scuola primaria e dell’infanzia che rispettino le seguenti condizioni:

a. Immissione in ruolo o contratto finalizzato al ruolo nell’a.s. 2023/24: i docenti coinvolti sono stati assunti o hanno avuto un contratto a tempo determinato con finalità di ruolo.

b. Svolgimento del periodo di prova nell’a.s. 2023/24.

c. Conferma in ruolo dall’a.s. 2024/25.

Termini per il completamento delle operazioni

Le operazioni descritte dovranno essere completate entro il 14 marzo 2025.

NOTA

ERRATA CORRIGE