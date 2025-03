Graduatorie interne, ai dirigenti scolastici è visibile la domanda di mobilità inviata dai propri docenti?

Come deve procedere il dirigente scolastico per l’individuazione dei docenti perdenti posto? Cosa deve fare il docente perdente posto all’atto della notifica di soprannumerario? Quali procedure si possono attuare se il docente riscontra nelle graduatorie qualche irregolarità?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 28 marzo alle. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Ai dirigenti scolastici è visibile la domanda di mobilità inviata dai propri docenti, anche con tutte le preferenze, sin d’ora?

A questa domanda di una lettrice il nostro esperto Lucio Ficara ha risposto: “No, il dirigente scolastico non ha titolo per visualizzare la domanda di mobilità inviata dai docenti. La domanda viene inoltrata all’ufficio scolastico, che è l’organo competente per la sua valutazione. Il dirigente scolastico potrà prendere visione della domanda solo in caso di accoglimento, al momento della pubblicazione degli esiti della mobilità. Alcuni uffici scolastici, come quello di Torino, hanno già iniziato le operazioni di verifica e validazione delle domande pervenute”.

