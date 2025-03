Graduatorie interne, la procedura riguarda solo i docenti di ruolo?

Come deve procedere il dirigente scolastico per l’individuazione dei docenti perdenti posto? Cosa deve fare il docente perdente posto all’atto della notifica di soprannumerario? Quali procedure si possono attuare se il docente riscontra nelle graduatorie qualche irregolarità?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 28 marzo alle. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Questa procedura riguarda solo i docenti di ruolo?

A questa domanda di una lettrice i nostri esperti hanno risposto: “Sì, solo i docenti di ruolo a tempo indeterminato sono coinvolti in questa procedura. I docenti a tempo determinato, inclusi quelli in GPS prima fascia e i docenti straordinari bis in anno di prova, sono esclusi dalle graduatorie interne di istituto in quanto non ancora assunti a tempo indeterminato”.

