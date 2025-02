Graduatorie interne per individuare i docenti perdenti posto e per sapere chi finirà in COE ex novo (La nostra SCHEDA PER I PUNTEGGI)

Con il nuovo CCNI mobilità 2025/2028 ci sarà una rivoluzione per quanto riguarda i nuovi punteggi per la definizione delle graduatorie interne di Istituto ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto e anche, eventualmente, per individuare a chi dovrà essere assegnata la COE ex novo con completamento stesso comune o anche per individuare chi dovrà completare l’orario cattedra anche al di fuori del comune di titolarità. C’è da dire che le graduatorie di istituto andranno redatte entro i 15 giorni successivi la scadenza delle domande di mobilità, che, in questa fase, servono solamente per individuare i perdenti posto, ma, se aggiornate per i primi di settembre 2025, potrebbero essere utili anche per decidere chi occuperà una COE ex novo.

Tutti dovranno presentare istanza

Di norma i docenti titolari da anni in una scuola, aggiornavano la loro posizione in modo facile e istantaneo, adesso con il nuovo CCNI 2025/2028 cambiaranno i punteggi in modo anche retrattivo, per quanto riguarda il servizio di anzianità pre ruolo, la continuità del servizio nella scuola di titolarità e per quanto riguarda anche il punteggio per i figli di età inferiore ai 6 anni o di età compresa tra 6 e 18 anni. La conseguenza è che tutti i docenti, anche quelli storici dovranno presentare la scheda dei punteggi, suddivisa in tre parti: 1) Anzianità del servizio; 2) Esigenze di famiglia; 3) Titoli generali. A tale scheda dovrebbe essere autocertificato ogni punteggio dichiarato, attraverso gli allegati D (anzianità del servizio), allegato F ( continuità del servizio nella scuola di titolarità e nel comune di titolarità), dichiarazione delle esigenze di famiglia, dichiarazione di tutti i titoli culturali dichiarati nella scheda.

Le novità sui punteggi

La prima novità sul punteggio delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei perdenti posto è quella riferita all’anzianità del servizio preruolo. Vediamo come si calcola con le nuove regole il servizio preruolo dei docenti titolari: Supponiamo di dovere clacolare il punteggio preruolo di un docente titolare alla scuola secondaria di II grado che ha un’anzianità di servizio preruolo di 6 anni. Se i 6 anni di preruolo fossero stati prestati nel medesimo grado di istruzione di titolarità, il punteggio da calcolare è di 24 punti per l’anno scoalstico 2025/2026, 30 punti per l’anno scolastico 2026/2027 e 36 punti per l’anno scolastico 2027/2028. In buona sostanza il punteggio preruolo prestato nello stesso grado di Istruzione dell’attuale ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026 vale 4 punti per ogni anno di servizio svolto.

Nel caso in cui i 6 anni di preruolo fossero stati svolti nella scuola secondaria di I grado e devono essere calcolati nella graduatoria interna della scuola secondaria di II grado, verranno valutati 18 punti ovvero 3 punti per ogni annno scolastico.

Se invece i 6 anni di servizio pre ruolo sono stati svolti nell’infanzia o primaria, e devono essere calcolati per la graduatoria interna della scuola secondaria, allora il punteggio verrà calcolato in 16 punti.

Altra novità è il punteggio della continuità del servizio nella scuola di titolarità.

La continuità del servizio nella scuola di titolarità per come è scritto nel testo del CCNI mobilità 2025/2028, dovrebbe essere calcolato 5 punti per ogni anno di continuità entro il quinquennio e 6 punti per ogni anno di continuità oltre il quinquennio. Quindi la tabella del punteggio della continuità cambierebbe in questo modo:

ANNI DI SERVIZIO PUNTEGGIO CONTINUITA’ 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25 6 31 7 37 8 43 9 49 10 55

In ultimo cambia pure il punteggio per l’esistenza dei figli di età minori di 6 anni, 5 punti per ogni figlio, di età compresa tra 6 e 18 anni, 4 punti per ogni figlio.

