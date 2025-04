Graduatorie interne, quali sono gli errori più ricorrenti nel calcolo del punteggio?

Dal 26 marzo e comunque entro il 9 aprile, i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne di Istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.

A diverse domande al riguardo abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 3 aprile. Ospiti l’avv. Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Quali sono gli errori più ricorrenti che vengono riscontrati nel calcolo del punteggio delle graduatorie di Istituto?

A questa domanda ha risposto il prof Lucio Ficara: “Quest’anno, il ricalcolo del preruolo è stato particolarmente complesso a causa della sua storicità variabile tra diversi ordini di scuola. Un altro errore frequente riguarda il riconoscimento dei titoli e concorsi, distinguendo tra quelli ordinari e riservati e la loro corretta valutazione in termini di punteggio. Inoltre, vi è incertezza sul riconoscimento dei concorsi ispettivi e di dirigenza scolastica come titoli superiori, distinguendo tra concorsi ordinari e riservati. La complessità nel calcolo del punteggio per il preruolo prestato per almeno 180 giorni in diversi gradi di istruzione ha generato ulteriori errori. Questi errori possono essere sia involontari, commessi dai docenti nella proposta del punteggio, sia in fase di convalida da parte dell’amministrazione scolastica”.

