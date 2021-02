Graduatorie terza fascia ATA: requisiti per presentare domanda [VIDEO TUTORIAL]

In attesa della pubblicazione del bando riguardante l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nel video tutorial proponiamo una sintesi dei requisiti necessari per poter presentare la domanda.

Ricordiamo che ci si può candidare per i seguenti profili:

collaboratore scolastico

assistente amministrativo

assistente tecnico

addetto all’azienda agraria

guardarobiere

infermiere

cuoco.