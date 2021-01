Graduatorie terza fascia Ata, tempistiche della domanda e chi la può fare

Siamo vicini alla pubblicazione del bando per la procedura di presentazione dell’istanza di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale Ata.

Tempistiche della domanda

Non sarà il mese di febbraio il periodo di presentazione delle domanda per essere inseriti nelle graduatorie di terza fascia del personale Ata. Il periodo della presentazione delle domande per l’inserimento nelle graduatorie di circolo o Istituto del personale Ata di terza fascia, sembrerebbe essere quello che va dal 1°marzo al 31 marzo 2021. Si prevedono almeno tre mesi per valutare tutte le domande e pubblicare le graduatorie provvisorie nel periodo di giugno 2021. Ci saranno ovviamente province che pubblicheranno prima e province che pubblicheranno dopo, ma all’interno della stessa provincia le scuole pubblicheranno le graduatorie contemporaneamente.

Ci saranno 10 giorni di tempo, dal momento di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, per presentare reclamo avverso al punteggio o alla posizione che il reclamante ricopre in graduatoria.

Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva. Comunque entro il settembre 2021 le graduatorie definitive dovranno essere pubblicate.

Ecco chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di conferma nelle graduatorie di circolo o Istituto per la terza fascia Ata, coloro che erano già presenti in tale graduatorie e non devono modificare il punteggio del triennio precedente. Chi chiede la conferma dovrà presentare istanza per via telematica e potrà, se lo desidera, modificare la provincia o, mantenendo la stessa provincia, potrà modificare le 30 istituzioni scolastiche da scegliere.

Possono presentare domanda di aggiornamento nelle graduatorie di circolo o Istituto per la terza fascia Ata, coloro che sono già presenti in graduatoria e vogliono aggiornare il punteggio inserendo nuovi titoli culturali o di servizio. Chi chiede l’aggiornamento dovrà presentare istanza per via telematica e potrà, se lo desidera, modificare la provincia o, mantenendo la stessa provincia, potrà modificare le 30 istituzioni scolastiche da scegliere.

Possono presentare domanda di nuovo inserimento nelle graduatorie di circolo o Istituto per la terza fascia Ata, coloro che sono in possesso del titolo di studio per l’accesso (Valutazione Titoli Personale ATA [PDF DA SCARICARE]) a tale graduatorie e dovranno per la prima volta inserire anche tutti i titoli culturali e di eventuale servizio.