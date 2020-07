Graduatorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, prima di Ferragosto

Sono in tanti i docenti che chiedono quando saranno pubblicate le graduatorie provvisorie della mobilità annuale. Queste graduatorie, riferite alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2020/2021, saranno pubblicate in date diverse provincia per provincia, ma indicativamente saranno rese pubbliche entro la prima metà di agosto.

Graduatorie provvisorie e reclami

Nella mobilità annuale, regolata dal CCNI utilizzazioni 2019-2022, ci sono le graduatorie provvisorie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie a cui è possibile fare reclamo avverso.

È utile ricordare che i tempi per i reclami dei punteggi e posizioni delle graduatorie di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono di 5 giorni dall’atto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Come previsto dall’art.20 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019-2022, i reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Ogni docente che riscontra un’anomalia sui punteggi, le precedenze e le posizioni di graduatoria di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, potrà fare reclamo all’ufficio scolastico provinciale in cui è stata destinata la domanda.

Entro la fine del mese di agosto, dopo avere esaminato tutti i reclami, saranno rese pubbliche, da parte degli uffici scolastici provinciali, le graduatorie definitive delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Assegnazioni entro il 20 settembre

Il Limite massimo per ottenere l’incarico di utilizzazione e assegnazione provvisoria è stato spostato dal 31 agosto al 20 settembre. I tempi per pubblicare le graduatorie definitive e fare tutte le operazioni per assegnare i docenti alle scuole delle province richieste, sono stati prorogati per legge fino al 20 settembre 2020.

Nella conversione in legge del decreto 22/2020 è stato definita la data del 20 settembre come termine ultimo per le assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2020/2021. Infatti l’art.2, comma 1 lettera b) è stato modificato con le seguenti parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre».

Alcuni uffici scolastici provinciali hanno espresso l’intenzione di fare tutte le operazioni entro il 31 agosto o comunque il prima possibile, senza arrivare al 20 settembre.