Grave incidente sull’A4: pullman con scolaresca tampona un tir. Tra i feriti ci sono anche due insegnanti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Cormano, in direzione Venezia. Un pullman con a bordo una scolaresca di Ivrea ha tamponato un mezzo pesante e successivamente è finito contro il guardrail. L’impatto è avvenuto pochi minuti dopo le 10 e ha causato il ferimento di diverse persone.

Il conducente del pullman, un uomo di 43 anni, si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, avendo riportato traumi al bacino e agli arti inferiori. Tra i feriti ci sono anche due insegnanti – una donna di 51 anni e un’altra di 58 – e due bambine di otto anni, tutte trasportate negli ospedali Bassini di Cinisello e San Raffaele in codice giallo. Fortunatamente, nessun altro alunno risulta ferito.

Come riporta Repubblica, sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, insieme ai soccorritori del 118 e agli agenti della Polstrada, incaricati di effettuare i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe tamponato il camion che lo precedeva, il quale, a sua volta, avrebbe urtato altri due tir. Il bus ha poi terminato la propria corsa contro lo spartitraffico.

A bordo del mezzo viaggiavano 44 bambini di una scuola elementare e cinque insegnanti, diretti nella provincia di Bergamo per una gita scolastica. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione sulla A4, mentre sono in corso gli accertamenti per determinare la dinamica esatta dell’accaduto.