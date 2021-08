Green pass obbligatorio: deve essere esteso a tutti gli studenti e ai genitori

Il green pass per il personale scolastico deve restare obbligatorio. Anzi deve essere esteso a tutti gli studenti dai 12 anni in su ed anche ai genitori. Se non ci sono queste condizioni la scuola in presenza a settembre non ci potrà essere e quasi certamente se i casi di contagio da variante delta dovessero aumentare continueremo ad avere la DAD con tutte le conseguenze che ne derivano.

Purtroppo la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e il virus muta rapidamente. Il green pass è un disco verde per accedere ovunque e soprattutto nella scuola e in tutta la pubblica amministrazione, così come nel settore privato. Come conviviamo col virus dobbiamo abituarci a convivere con il green pass.

Purtroppo se vogliamo uscire dalla pandemia dobbiamo avere due strumenti: la vaccinazione e il certificato verde obbligatorio per tutti, altrimenti si potrebbe rischiare un nuovo lockdown con gravissimi danni per l’economia italiana e questo non possiamo permettercelo più dal momento che abbiamo ricevuto cospicui finanziamenti dalla UE con il piano di resilienza e ripartenza. La scuola a settembre dovrà essere in presenza e in sicurezza.

Mario Bocola