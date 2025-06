Guida rapida Erickson: Disturbi del linguaggio e della comunicazione per la scuola dell’infanzia

Esce da Erickson, per la collana delle “Guide rapide per insegnanti- Cosa fare e non”, rivolto alla scuola dell’infanzia, a cura di Luigi Marotta, Enrica Mariani, Elena Serena Marotta, Manuela Pieretti, “Disturbi del linguaggio e della comunicazione per la scuola dell’infanzia”, 16,50 €, con lo scopo di offrire agli insegnanti della scuola dell’infanzia strumenti pratici, strategie educative e approfondimenti teorici sullo sviluppo del linguaggio e le sue possibili difficoltà.

Un manuale, rapido e essenziale nella consultazione, con suggerimenti e indicazioni fondamentali per affrontare con successo 14 situazioni, distribuiti in 4 capitoli, problematiche e comportamenti tipici del Disturbo del linguaggio e della comunicazione. Strategie efficaci insomma per gestire un bambino o una bambina con disturbi del linguaggio e della comunicazione.

Si tratta dunque di un testo, sempre in forma di diario, e dunque pratico da portare con sé e da consultare, rivolto appunto agli insegnanti della scuola dell’infanzia nel quele vengono fornite indicazioni essenziali ma concrete per la didattica, suggerendo una serie di esercizi, giochi linguistici e strategie di inclusione che si possono facilmente integrare nelle attività scolastiche di tutti i giorni.

Diviso, come si è detto, in 4 sezioni, nella prima vengono presentate, attraverso 5 paragrafi, le difficoltà nella comprensione e nella produzione del linguaggio; nella seconda, con 3 paragrafi, si affrontano problematiche comunicative: cosa accade quando il bambino o la bambina fatica a comprendere il contesto in cui si realizza un’interazione linguistica; nella terza, di altri 3 paragrafi, si concentra sulle difficoltà narrative; l’ultima è dedicata al bambino che non parla, tende a isolarsi e a evitare gli scambi comunicativi, privilegiando forme di interazione diverse dalle parole, anche questa composta da 3 paragrafi.

Dunque, 14 paragrafi, ciascuno con un preciso titolo per indicare l’argomento, facili da individuare a seconda della necessita e dunque da consultare per trovare la possibile soluzione.