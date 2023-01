I bambini non hanno spazio per muoversi a scuola? In un istituto in Calabria ecco l’aula relax dedicata a loro

I bambini non hanno spazio per muoversi a scuola? In un istituto...

Lo sfogo della mamma finlandese sulla scuola italiana ha fatto emergere tutte le differenze tra il nostro sistema scolastico e quello di altre nazioni europee. A volte però ci sono alcuni esempi poco pubblicizzati ma molto interessanti che andrebbero conosciuti.

È il caso dell’Istituto Comprensivo di Rogliano, in provincia di Cosenza. Qui, grazie ad un’idea del docente Andrea Cirolia, in collaborazione coi colleghi e con l’approvazione del dirigente scolastico, è stata ideata e realizzata una ”aula relax”, ovvero una stanza inutilizzata trasformata in agibile per momenti di svago e condivisione ma anche per momenti di crescita personale e interesse in alcune discipline. Il piacere di leggere, di scrivere, immaginare e sognare, questo lo scopo dell’aula.

La risposta degli alunni è stata subito positiva e con impegno e gioia l’aula è stata colorata e personalizzata con messaggi e pensieri. L’accesso viene organizzato con dei turni e i bambini sentono loro questo spazio.

Quest’aula dimostra come sia possibile, grazie anche all’aiuto di docenti e dirigenti scolastici, riuscire a trasformare gli ambienti e venire incontro alle esigenze degli alunni.