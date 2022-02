I dati del MI sui contagi nelle scuole: 88% di classi in presenza prima delle nuove misure

Il sito del ministero dell’istruzione ha comunicato i dati di monitoraggio dei contagi da Covid nella settimana che va dal 31 gennaio al 5 febbraio. Dati che non tengono ancora conto delle nuove misure per la gestione dei casi di positività entrate in vigore il 5 febbraio.

Il campione è formato da 6.080 scuole (su 8.157) pari al 74,5% delle scuole statali. A partecipare alla rilevazione 279.677 classi. La percentuale di classi in presenza è dell’88%, quella di classi in quarantena in Dad è quasi del 12%. Gli alunni in presenza sono l’87%. La percentuale minore di alunni in Dad è alla scuola secondaria con l’11%, quella maggiore è del 16% all’infanzia.

Il numero dei docenti e del personale Ata in presenza è rispettivamente del 93,7% e del 95%. In entrambi i casi vige l’obbligo vaccinale. Percentuali simili e comprese tra l’80 e il 90% per quanto riguarda gli alunni in presenza nelle Regioni. Con il 15,5% è l’Abruzzo la Regione con la percentuale più alta di classi in Dad.