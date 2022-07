I soldi pubblici usiamoli per aumentare gli stipendi dei docenti, non per depenalizzare le droghe e lo Ius Scholae: pure la Lega si ricorda dei prof

I soldi pubblici usiamoli per aumentare gli stipendi dei docenti, non per...

Gli aumenti di stipendio dei docenti stanno diventando uno dei temi dominanti dei parlamentari. Mentre la trattativa alll’Aran è destinata ad un periodo di stallo, salvo il “paracadute” del taglio del cuneo fiscale, qualche giorno fa Luigi Gallo, deputato del M5s inserito nel comitato nazionale Istruzione e Cultura del M5S, ha presentato una interrogazione parlamentare ha chiesto un cospicuo investimento nella legge di bilancio. Lunedì 4 luglio è stata la volta della senatrice della Lega Valeria Alessandrini, componente della commissione Cultura a Palazzo Madama, secondo la quale è ora di “incrementare gli stipendi degli insegnanti, anziché perdere tempo con depenalizzazioni di droghe o cittadinanze regalate”.

Ai docenti 5 mila euro in meno l’anno

Un riferimento, quest’ultimo, rivolto allo “Ius Scholae”, la riforma per l’accesso alla cittadinanza, che ha giù ricevuto il via libera della maggioranza (ma con spaccature interne importanti.

Il gap, del resto, è reale: la media stipendiale degli insegnanti si colloca tra i 28 mila e i 29 mila euro lordi annui, a fronte di circa 34 mila medi del comparto pubblico.

I meriti dei docenti considerati solo a parole

“Troppo spesso – ha incalzato Alessandrini – ci si riempie la bocca dei meriti riconducibili ai tanti docenti che, quotidianamente, si occupano della crescita dei nostri giovani”.

Secondo la senatrice leghista è giunto “il momento della concretezza: se Pd e Cinque Stelle avessero voglia di lavorare seriamente, il tema c’è e attende risposta politica. Se invece preferiscono perdere tempo e sprecare risorse della collettività, non troveranno alcuna sponda dalla Lega”, ha concluso Alessandrini.

Obiettivo raggiungibile

Come già più volte La Tecnica della Scuola ha avuto modo di scrivere, un aumento maggiore per docenti e personale Ata non è facilmente raggiungibile: anche perché “i contratti pubblici stanno tutti nello stesso “calderone” e se si parla di aumenti – poniamo – del 4%, quel tetto deve riguardare tutti i comparti”.

Si potrebbe tentare la strada degli aumenti maggiorati per coloro che percepiscono degli stipendi minori, per esempio al di sotto dei 20-25 mila euro lordi annui, dovrebbero avere degli incrementi stipendiali maggiorati. Ma questo non potrebbe valere solo per docenti e personale Ata. E allora i fondi da stanziare sarebbero molti di più.

