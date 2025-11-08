Idonei concorsi PNRR: ci sono novità sulle graduatorie regionali?

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 257 del 5/11/2025, è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

Quali le novità? Novità anche per gli esami integrativi per la secondaria di II grado. Corsi sostegno Indire, ci sarà un secondo ciclo? Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 6 novembre alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Ci sono novità sulle graduatorie regionali per gli idonei dei concorsi PNRR? Possono rappresentare un buon “salvagente” per i precari?

A questa domanda l’esperto Lucio Ficara ha risposto: “Si attende l’emanazione del decreto entro il 31 dicembre che autorizzerà la presentazione delle domande per l’inserimento negli elenchi regionali. La possibilità di ottenere posti dipende dalla singola regione, in quanto gli elenchi verranno stilati in ordine di punteggio e di anno di concorso (con precedenza per i concorsi più datati). Una possibilità prevista, se confermata dal decreto, è che gli insegnanti, una volta iscritti in una regione, possano cambiare regione l’anno successivo”.

