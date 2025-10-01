Il 9 ottobre gli Stati generali dell’educazione e della prevenzione del bullismo

Il 9 ottobre a Roma dalle 14,30 al Palazzo dell’Informazione Adnkronos, si terranno gli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, con l’obiettivo di trasformare indignazione e dolore causati dal bullismo in azioni concrete, misurabili e continuative sul territorio.

L’edizione 2025, promossa dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile in collaborazione con l’Agenzia di stampa AdnKronos, riunisce in una giornata di confronto i principali attori istituzionali e sociali, articolando il programma tra panel dedicati ad analisi di scenario da parte degli esperti, impegni istituzionali, strumenti operativi, con un focus importante sul ruolo dello sport e la presentazione di protocolli d’intesa che daranno avvio a progetti strategici concreti.

Sottolinea il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile: “Gli Stati Generali nascono per passare dagli annunci agli impegni verificabili: più educazione digitale, peer education, punti di ascolto, sport come presidio educativo e protocolli tra istituzioni, scuole e famiglie. Oggi non chiediamo ‘chi è il colpevole’, ma cosa facciamo domani mattina per non perdere altri ragazzi”.