Docenti di religione, mai così tante immissioni in ruolo. Mobilità e ora alternativa: il punto – DIRETTA ore 16:30

Con Decreto n. 143 del 22/07/2026, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha disposto l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 2026/27. I posti disponibili sono in tutto 2.628, così ripartiti:

991 per la scuola primaria e dell’infanzia;

per la scuola primaria e dell’infanzia; 1.637 per la scuola secondaria di I e II grado.

La diretta della Tecnica risponde live

Quali sono le prospettive per le nuove assunzioni? Ci sarà finalmente stabilizzazione per i tanti precari? Ci saranno ancora difficoltà nella mobilità e nei passaggi di sede? L’ora alternativa alla religione cattolica è un tema sempre attuale che merita spazio.

Tutti argomenti che affronteremo nella diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 30 luglio alle ore 16:30. Ospite Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir e presidente FGU. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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