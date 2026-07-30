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Prima Ora - Notizie del 30 luglio

Docenti
30.07.2026

Docenti di religione, mai così tante immissioni in ruolo. Mobilità e ora alternativa: il punto – DIRETTA ore 16:30

Redazione
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La diretta della Tecnica risponde live
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Con Decreto n. 143 del 22/07/2026, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha disposto l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica per l’a.s. 2026/27. I posti disponibili sono in tutto 2.628, così ripartiti: 

  • 991 per la scuola primaria e dell’infanzia;
  • 1.637 per la scuola secondaria di I e II grado.

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Quali sono le prospettive per le nuove assunzioni? Ci sarà finalmente stabilizzazione per i tanti precari? Ci saranno ancora difficoltà nella mobilità e nei passaggi di sede? L’ora alternativa alla religione cattolica è un tema sempre attuale che merita spazio.

Tutti argomenti che affronteremo nella diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 30 luglio alle ore 16:30. Ospite Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir e presidente FGU. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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docenti di religioneinsegnamento religione cattolicaReligione cattolica

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