Il corso di Primo soccorso a scuola è utilissimo: a Milano uno studente salva la vita a una donna colta da infarto per strada

Frequentare a scuola un corso di Primo soccorso è un’esperienza che può essere utile a salvare la vita di una persona. Lo dimostra quanto è accaduto il 29 gennaio scorso ad una fermata del tram di Piazza Cincinnato a Milano, non lontano dalla stazione Centrale, dove una donna di 51 anni ha improvvisamente avuto un attacco cardiaco: un liceale di 18 anni, racconta Fanpage, passava lì davanti e ha visto un capannello di persone con la donna stesa a terra.

“Aveva ancora il cane e la borsa tra le mani, nessuno l’aveva toccata e aspettavano i soccorsi”, racconta il ragazzo alla testata giornalistica. Quindi, spiega che avendo frequentato due anni prima a scuola un corso di Primo soccorso, sa bene che in quei casi ogni attimo è prezioso e ha deciso di intervenire. “Ho girato la signora per controllare i parametri vitali. Non aveva battito, quindi sapevo che dovevo partire subito con il massaggio cardiaco“.

Al ritmo della canzone “Stayn’ alive”, il ragazzo ha mantenuto il ritmo serrato del massaggio, per rimanere concentrato, è così ha continuato, per una decina di minuti, fino a quando non sono arrivati i soccorsi: racconta ancora a Fanpage che ha cercato di “mantenere il sangue freddo e fare il massaggio bene e forte, anche se questo significa rompere qualche costola. Al corso ti insegnano anche questo”.

Il ragazzo ha anche raccontato che aveva paura di non aver fatto le cose al meglio, che la signora non si riprendesse; invece, due giorni dopo, gli è arrivato un messaggio con il quale la donna lo ha ringraziato e gli ha detto che per lei è un “Supereroe”.

Nei giorni successivi sono giunti al ragazzo 18enne tantissimi elogi e complimenti: anche da parte del presidente della Lombardia Attilio Fontana, che sui social media ha scritto di “un giovane studente che, con grande prontezza e non scontato spirito di solidarietà, ha soccorso una donna contribuendo, in maniera decisiva, a salvarle la vita”.

Sono diversi a chiedere di rendere obbligatorio il corso di primo soccorso nella scuola: del resto, come abbiamo avuto modo di scrivere, così raccomandano le nuove linee guida europee redatte a seguito della pandemia, che ha reso necessario adeguare le procedure di rianimazione cardiopolmonare alle criticità dettate dal Covid e all’esigenza che gli operatori del primo soccorso si proteggano dai rischi di un eventuale contagio.