Il digitale a scuola è una questione di approccio, non di strumenti: il corso per docenti

Che cosa significa, oggi, essere un docente competente? La professionalità insegnante ha subito una trasformazione profonda, che non riguarda solo l’adozione di strumenti digitali, ma investe la stessa concezione del ruolo educativo. Progettare ambienti di apprendimento, gestire la valutazione in contesti ibridi, garantire l’inclusione: ambiti che richiedono non solo pratica, ma una cornice concettuale entro cui orientarsi.

È qui che DigCompEdu acquista un valore che va oltre quello formale. Il framework europeo descrive 22 competenze in 6 aree: dalla progettazione didattica alla valutazione, dall’inclusione allo sviluppo della competenza digitale degli studenti. Non un catalogo di applicazioni, ma una mappa della professionalità educativa contemporanea.

Per molti docenti, avvicinarsi a questo framework produce un effetto inatteso: il riconoscimento. Molte pratiche vengono già svolte quotidianamente, in modo implicito. DigCompEdu offre la possibilità di nominarle e valorizzarle dentro un sistema coerente.

Il corso online di 10 ore

La Tecnica della Scuola propone un nuovo corso on line “DigCompEdu: conoscere il framework europeo” che non si limita a presentare strumenti, ma guida il docente a sviluppare una visione chiara del digitale, per costruire una didattica più solida e coerente.

Il corso analizza il framework DigCompEdu attraverso le sue sei aree, guidando i partecipanti a comprendere come il digitale possa essere integrato nei processi di insegnamento, apprendimento, valutazione, inclusione e sviluppo delle competenze.

In un sistema scolastico che chiede ai docenti di stare all’altezza di trasformazioni rapide, dotarsi di strumenti di lettura della propria professionalità non è un lusso. È una necessità.

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Il ruolo della certificazione

La certificazione digitale, in particolare quella riferita a DigCompEdu (Digital Competence for Educators), svolge un ruolo cruciale nella professionalità docente, agendo come ponte tra le competenze pedagogiche tradizionali e le esigenze della didattica digitale. Essa non rappresenta solo un titolo formale, ma valida la capacità del docente di integrare le tecnologie in modo critico, responsabile e pedagogicamente efficace. Inoltre la normativa attuale permette il riconoscimento istituzionale della certificazione DigCompEdu, specialmente se rilasciata da un ente accreditato da Accredia, costituisce un titolo valutabile per l’aumento di punteggio nelle GPS e nei concorsi

Non si tratta solo di aggiungere un titolo, ma di compiere un lavoro autentico di autovalutazione professionale. Il valore è quindi duplice: certificativo e professionale.