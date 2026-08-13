Sicilia, 12 milioni per i voucher master: Schifani e Turano, “Sostenere il merito è una priorità”

La Regione Siciliana introduce i voucher per i laureati che frequentano o intendono frequentare un master universitario di primo o secondo livello, finanziandoli con 12 milioni di euro del Pr Sicilia Fse+ 2021-2027. La misura, voluta dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, è contenuta in un avviso pubblicato dal dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio.

Gli importi e i requisiti per accedere

Il contributo a fondo perduto varia in base al percorso scelto: 7mila euro per i master di primo livello, 20mila euro per quelli di secondo livello di durata annuale, 30mila euro per quelli di secondo livello con durata pari o superiore a 18 mesi, in Italia o all’estero. Possono presentare domanda i laureati residenti in Sicilia da almeno 12 mesi, in possesso di laurea o titolo accademico equivalente; ogni beneficiario può ottenere un solo voucher, non cumulabile con altri contributi pubblici o privati.

Le parole del presidente Schifani

Per il presidente della Regione, Renato Schifani, la misura risponde a un obiettivo preciso: «Una delle priorità del mio governo è valorizzare il merito e dare ai nostri giovani l’opportunità di ottenere una formazione specialistica e di alto livello». Schifani si è detto inoltre fiducioso che i beneficiari possano non solo trovare un’occupazione qualificata, ma anche tornare a lavorare in Sicilia, anche grazie a misure come il South Working.

L’assessore Turano e le finestre per le domande

L’assessore Turano ha collegato l’iniziativa al più ampio pacchetto di interventi sull’alta formazione avviato dalla Regione: «Dopo il prestito d’onore per gli universitari […] con il presidente Schifani abbiamo voluto continuare a investire nell’alta formazione», sottolineando come la scelta di finanziare i voucher punti a sostenere anche la riqualificazione delle competenze in vista dei cambiamenti del mondo del lavoro. Le domande potranno essere presentate tramite piattaforma in tre finestre temporali: la primadalle 10 del 19 ottobre alle 18 del 18 novembre 2026, le altre due nel 2027 e nel 2028.