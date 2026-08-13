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13.08.2026

Ex professore dell’alberghiero apre ristoranti all’estero e assume i suoi allievi

Redazione
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Dalla cattedra all’imprenditoria

Dalla una scuola alberghiera italiana a Miami, con un percorso che ha portato una decina di ex studenti a lavorare nei ristoranti fondati dal loro vecchio docente. È la storia di un ex docente, 35 anni, originario di Faenza, che dopo aver insegnato tecniche di sala e bar dal 2015 al 2023 ha lasciato la scuola per trasferirsi negli Stati Uniti e intraprendere una nuova esperienza professionale.

Dalla cattedra all’imprenditoria

Il professore ha fondato in Florida un gruppo hospitality, insieme ad altri soci. Quando ha dovuto formare la squadra, ha pensato anche ai ragazzi conosciuti durante gli anni di insegnamento e ha proposto ad alcuni di loro di trasferirsi a Miami. Per gli ex studenti non si è trattato di una semplice esperienza lavorativa: hanno dovuto affrontare visti, ricerca di un’abitazione, nuove lingue e un diverso contesto culturale. “Per portare a Miami la professionalità e la qualità tipiche della ristorazione emiliano-romagnola abbiamo ingaggiato una decina di miei ex allievi”, ha spiegato l’imprenditore a Repubblica. Alcuni di loro hanno già assunto ruoli di responsabilità nei diversi locali del gruppo.

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