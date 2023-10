Il ministro Pichetto: “Errore non ascoltare la voce dei giovani sul clima”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un’intervista ad “Avvenire” ha affermato che sarebbe un errore imperdonabile non ascoltare la voce dei giovani sul tema delle politiche climatiche.

E in modo particolare ha detto, rivolgendosi a loro: “Giovani, la vostra voce è irrinunciabile. E sarebbe un errore imperdonabile ascoltarla con distacco. Serve il vostro impegno civile. Servono le vostre idee. Serve la vostra passione. Soprattutto sulle questioni ambientali. È fonte di speranza e al tempo stesso ci pone davanti a grandi responsabilità”.

Il ministro inoltre si è detto “pronto ad ascoltare” i giovani e a confrontarsi con loro: “Non possiamo perdere più tempo. Per risolvere le grandi questioni globali dobbiamo rendere l’ambiente centrale nelle scelte economiche”, ha aggiunto il ministro. Infine Pichetto ha invitando i giovani a “non limitarsi alla protesta” ma a “lavorare per elaborare proposte e individuare soluzioni innovative. La ‘Youth4Climate’ nasce esattamente con questo obiettivo: avviare un dialogo intergenerazionale e rispondere insieme a problemi comuni. La voce dei giovani è imprescindibile e sarebbe gravissimo non ascoltarla”.