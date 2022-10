Il misterioso fascino dell’Antica Roma, tra YouTube e parchi tematici

Il fascino dell’Antica Roma sembra coinvolgere una vastissima platea di persone che si concentra tra parchi tematici, libri, documentari e serie Tv. Significativa appare la serie di documentari di Roberto Trizio che sta spopolando su YouTube. Un autentico fenomeno di divulgazione che in sei anni ha raccolto 290.000 iscritti e cinque milioni di visualizzazioni al mese, significando dunque che la storia di Roma, a quanto è dato capire da questi numeri, conquista pubblico interessato che si lascia pure coinvolgere nei parchi tematici. Come quello realizzato a Castel Romano, il “Roma World” dove è possibile “vivere un giorno da antico romano”, tra accampamenti, armi, legionari e combattimenti.

Qui bambini e famiglie possono correre sulle bighe di Ben Hur, assistere alle sfide dei gladiatori, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, curare gli animali della fattoria e persino dormire nell’accampamento in tende da due a quattro persone. Anche in rete per i nostalgici dell’epopea della Città Eterna non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra siti come ‘Romano impero’ e ‘Capitolivm’.

Pure su TiKTok, la piattaforma più gettonata dai giovani, si trova l’hashtag “anticaroma” che conta 18 milioni di visualizzazioni.

Tuttavia tra gli esperimenti meglio riusciti sulla civiltà romana c’è il “Bar di Roma Antica” con i video di Roberto Trizio su YouTube. Fondato nel 2016, oggi è il gruppo Fb sull’antica Roma con più interazioni al mondo, grazie appunto a Roberto Trizio, milanese trapiantato a Genova, e alla sua passione per la storia dell’antica Roma nata sui banchi di scuola.

Questo “Bar” si è inoltre trasferito persino nel gruppo di divulgazione storica multicanale “Scripta manent” che spazia dalla Grecia e la Roma antica al Medioevo e alla storia moderna, presente anche su Instagram. Tra le chicche proposte da Trizio ci sono le lezioni di Paul Freedman all’Università di Yale, che raccontano dalla caduta dell’Impero Romano al primo Medioevo.

Il suo sito ospita articoli enciclopedici dedicati al mondo romano, ha una newsletter dedicata e uno spazio e-commerce in cui è possibile acquistare souvenir ed oggetti. Toghe, elmi e gladi dilagano anche nelle serie tv internazionali, sotto forma di ficton e documentari. Tra questi: ‘Augusto-Il primo imperatore’, ‘Britannia’, ‘Domina’, ‘Empire’ e ‘L’Impero romano’.