Il modello vincente è Ivan che va a scuola in bicicletta, sulla riflessione di Nicola Gratteri

È triste dirlo ma ha ragione Nicola Gratteri: per gli studenti, grazie alla logica del consumismo amplificata dai media, il prof che arriva a scuola con la Panda non è un modello vincente ma un fallito. Il modello vincente per loro è il tipo tirato a lucido che arriva al pub con un Suv da centomila euro. Ribaltare questa visione distorta non è compito dei media che, ormai si è capito, sull’effimero ci sguazzano, e non è neppure compito del tizio luccicante che poco gliene frega dell’istruzione e di chi è convinto che abbia un’importanza determinante nella vita delle persone, ma della scuola e della famiglia. Sono queste agenzie educative che dovrebbero insegnargli che la felicità non è un tizio che possiede un macchinone e uno sguardo da trota al cartoccio ogni volta che gli parlano di qualcosa che va oltre il calcio, le scarpe da cinquecento euro e la tizia con un milione di followers che ha conosciuto mentre si beveva uno spritz.

Se il compito della scuola è smontare questa seducente fandonia, il compito della famiglia è invece insegnare ai figli che il vero vincente è Ivan, il mio nuovo collega di Arte e Immagine che per venire a scuola usa la bicicletta, proprio come fa quando va a Bologna dove abita la sua famiglia che, visto che è entrato in ruolo in Sardegna, vede solo una volta al mese. E’ Ivan che ha capito che la libertà e la felicità non è avere un Suv e uno sguardo da trota, ma una bicicletta e il piacere di trasmettere ai suoi alunni la sua passione per l’arte.

Augusto Secchi