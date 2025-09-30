Il padre del ragazzo sequestrato a Vittoria (Rg): deve riprendere la scuola

Il padre del diciassettenne sequestrato a Vittoria (Ragusa) la sera di giovedì scorso, per motivi ancora da accertare, e rilasciato dopo meno di 24 ore, pone la questione della ripresa della normale vita del giovane e dunque anche del ritorno a scuola dopo una esperienza tanto violenta.

Intanto il giovane nei prossimi giorni sarà sentito dagli inquirenti, mentre prova a lasciarsi alle spalle l’esperienza difficile e nei prossimi giorni tornerà a scuola. Ha dichiarato il padre: “Gli inquirenti ci hanno detto che dovranno risentirlo. Noi attendiamo che ci convochino, non conosciamo ancora la data. Ovviamente saremo disponibili per tutto ciò che è necessario. Confidiamo nel lavoro di polizia a magistrati”.

“Mio figlio stamattina è stato con me in azienda. Nei prossimi giorni, appena se la sentirà, tornerà a scuola. È necessario che riprenda la sua vita. Quest’esperienza è stata durissima, ma è un ragazzo forte. E noi siamo una famiglia molto unita”.Il giovane, che è iscritto al quarto anno dell’Istituto tecnico commerciale di una scuola privata, dove lo scorso anno aveva sostenuto gli esami di ammissione, non aveva ancora cominciato a frequentare