Il più giovane dirigente scolastico del Piemonte pronto a guidare una scuola di frontiera: tante sfide, tra cui l’inclusione

È il nuovo preside più giovane del Piemonte e con grande entusiasmo e forza di volontà è pronto ad una sfida importante. Quella di guidare una scuola di periferia, con qualche difficoltà ma con tanta voglia di fare. La sua storia è raccontata su ‘La Stampa’.

Lui è Santi La Rosa, ha 35 anni e arriva da Catania. In realtà si trova in Piemonte ormai da dieci anni. Arrivato per insegnare musica, ha fatto un’esperienza importante in una scuola come la Cairoli, nella periferia opposta di Torino. Lì l’esperienza formativa decisiva per il docente. Grazie ad una dirigente scolastica che si è spesa molto per gli alunni e che ha fatto rinascere un istituto in cui in pochi volevano rimanere. Un punto di riferimento per il quartiere e anche per La Rosa che nel 2020 è diventato vicepreside. Tanti i problemi da affrontare, l’inclusione soprattutto con tanti ragazzi con disabilità e differenze linguistiche per la presenza di tanti alunni stranieri.

Difficoltà superate anche grazie alla musica, materia che abbatte le distanze. Da lì la scelta di rimanere in Piemonte e non tornare a casa in Sicilia. Una terra diventata casa per il nuovo dirigente del Regio Parco, un istituto in cui si concentrano molteplici nazionalità (il 60% degli alunni è straniero). Una nuova sfida, da affrontare con entusiasmo e passione.