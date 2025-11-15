Il Presidente della CEI, Monsignor Zuppi ha incontrato i promotori di Lettere di Pace dalle scuole

Nella mattinata di venerdì 14 novembre 2025 una delegazione del Movimento di Cooperazione Educativa, promotore dell’iniziativa “La flotilla dei bambini del mondo: lettere di pace dalle scuole” è stata ricevuta da sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI.

Prima si è presentata l’associazione e i suoi riferimenti pedagogici e ideali ricordando l’esperienza del maestro Lodi che nel 1972-73, con la sua classe, aveva scritto lettere di pace contro la guerra nel Vietnam.

È stato sottolineato che l’iniziativa ha una dimensione internazionale, sostenuta dalla Federazione Internazionale di Scuola Moderna (Fimem); tante lettere stanno per essere inviate da diverse nazioni del mondo.

Con estrema attenzione il cardinale è stato in ascolto e ha lodato l’iniziativa sottolineando che nella situazione attuale è necessaria.

Le scuole devono fare in modo che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze possano esprimere e condividere collettivamente ansie, paure e preoccupazioni, ma anche avanzare proposte.

Monsignor Zuppi ci ha incoraggiati a parlare anche della violenza diffusa nella società e tra i giovani che a lui viene raccontata quando volentieri va nelle scuole ad incontrare le nuove generazioni.

Ci ha pure ricordato l’importanza del nostro lavoro di educatori ed educatrici perché fare “educazione è pace”.

Uno dei diritti che vengono ricordati il 20 novembre, nella Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è il diritto ad esprimersi su tutte le questioni che li riguardano.

La pace li riguarda direttamente ed è giusto chiedere loro cosa ne pensano, per questo invitarli a scrivere lettere collettive di pace di classe con le proprie proposte risponde a questo diritto.

E’ ancora possibile aderire a questa proposta scrivendo ad [email protected] con il nome della classe e della scuola, il nome e la mail dell’insegnante.

Da tutta l’Italia, oltre che dalle altre nazioni, diverse classi stanno per inviare lettere a personaggi politici ed Organismi vicini e lontani. Ricordiamo l’Onu; il Parlamento Europeo; il Papa; il presidente USA, della Russia, di Israele, dell’Italia e ogni classe può scegliere anche politici/amministratori locali.

Carla Fedele e Roberto Lovattini- Gruppo Nazionale Educazione alla Pace e alla Nonviolenza del Movimento di Cooperazione Educativa