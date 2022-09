“Il procedimento disciplinare per il personale scolastico”, a Napoli il convegno organizzato da Sidels

I protagonisti che lavorano nel mondo della scuola sono spesso in balìa di eventi più o meno gravi da gestire e non sempre il confine è netto tra ciò che è corretto e ciò che non lo è. Ricordiamo il caso della docente di Roma che aveva fatto, come dichiara la stessa “involontariamente”, delle battute sessiste a una sua studentessa. In questo contesto era stato aperto un procedimento disciplinare per l’accaduto.

A supporto di operatori del diritto e per gli stessi operatori della scuola, dirigenti, funzionari degli uffici scolastici, dirigenti scolastici, docenti e consulenti sindacali, nell’ambito dell’attività di studio e divulgazione del diritto e della legislazione scolastica, il Comitato scientifico di Sidels – Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica ha organizzato un interessante convegno dal titolo “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL PERSONALE SCOLASTICO – dal Testo unico della Scuola al Decreto Madia”. L’evento si terrà a Napoli il prossimo 9 settembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso la Sala Filangieri del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.

A intervenire per creare spunti di approfondimento e riflessione sul tema del procedimento disciplinare, relatori di elevato livello. Interverranno per i saluti istituzionali, infatti, il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania dott. Vincenzo Salamone, il Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli dott. Paolo Coppola ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli avv. Antonio Tafuri.

Programma dell’evento Sidels

Il programma del convegno, che sarà introdotto e moderato dall’Avv. Dino Caudullo, presidente di Sidels, prevede i seguenti interventi

“Il nuovo riparto di competenze tra dirigente scolastico ed Ufficio per i procedimenti disciplinari – Dirigenti scolastici, docenti e personale Ata, differenze sostanziali e procedurali dell’azione disciplinare” a cura del Dott. Paolo Sordi, Presidente del Tribunale di Frosinone

“Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, tra discrezionalità e vincoli non scritti” a cura del Dott. Alessandro Centonze, Consigliere della Corte di Cassazione

“Licenziamento disciplinare, tra automaticità della sanzione e principio di proporzionalità. Casi pratici” a cura dell’Avv. Francesco Orecchioni, vicepresidente del Comitato Scientifico di Sidels

“Irripetibilità delle somme erogate in costanza di sospensione cautelare” a cura dell’Avv. Pietro Siviglia, componente del Comitato Scientifico di Sidels

L’evento, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli ai fini della formazione continua degli avvocati ed a titolo gratuito, potrà essere seguito in presenza a Napoli presso la sala Filangieri del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, oppure tramite piattaforma GoToWebinar previa registrazione al sito www.sidels.it.