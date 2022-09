Il procedimento disciplinare per il personale scolastico, convegno Sidels

Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’ambito delle attività per l’anno 2022 deliberate dal Comitato Scientifico di Sidels presieduto da Nicola Zampieri, si è svolto a Napoli il 9 settembre il convegno dal tema “Il procedimento disciplinare per il personale scolastico – dal Testo unico della Scuola al Decreto Madia” (è possibile rivedere la registrazione del convegno al seguente link).

Nella prestigiosa sala Filangieri del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, gentilmente concessa dal Presidente Vincenzo Salamone, che è intervenuto in apertura dei lavori per una breve introduzione ed un saluto ai partecipanti, si sono alternati relatori di altissimo livello.

Dopo il saluto istituzionale da parte dell’Avv. Gabriele Gava in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Napoli che ha accreditato l’evento ai fini della formazione continua degli avvocati, il presidente di Sidels Dino Caudullo ha introdotto il tema del convegno, tracciando anche un breve bilancio dell’attività scientifica svolta dall’Associazione sin dalla sua costituzione.

Ha preso per primo la parola il Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, evidenziando la centralità e la delicatezza del tema del procedimento disciplinare nell’ambito del pubblico impiego e del settore scolastico in particolare.

E’ quindi intervenuto il dott. Paolo Sordi, Presidente del Tribunale di Frosinone, che ha approfondito il tema del riparto di competenze tra dirigente scolastico ed Ufficio per i procedimenti disciplinari, evidenziando le differenze sul piano disciplinare tra Dirigenti scolastici, docenti e personale Ata, sia in termini sostanziali che procedurali, e riservando la parte finale della sua relazione ai rapporti tra procedimento penale e disciplinare.

Il vicepresidente del Comitato scientifico di Sidels, Francesco Orecchioni, ha poi affrontato il delicato tema degli strumenti di tutela del dipendente sanzionato, puntando in particolare l’attenzione sull’ipotesi di licenziamento disciplinare e sul rapporto tra automaticità della sanzione per talune fattispecie di illecito disciplinare e principio di proporzionalità.

Ha chiuso il giro degli interventi Pietro Siviglia, componente del Comitato Scientifico di Sidels, che ha affrontato il tema della irripetibilità delle somme erogate in costanza di sospensione cautelare.

A fine lavori, il presidente di Sidels Dino Caudullo ha dedicato un momento al ricordo di Antimo Di Geronimo, esperto di diritto scolastico e socio Sidels, recentemente scomparso, di cui ha ribadito l’elevatissimo spessore umano e professionale, ringraziando i familiari che hanno gentilmente accolto l’invito a partecipare al convegno a lui dedicato, ed ai quali è stata consegnata una targa ricordo.