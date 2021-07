Il punto sui concorsi da espletare in attesa della conversione del decreto 73

Nel marzo del 2020 sono stati banditi dei concorsi per tutti gli ordini di scuola.

Decreto 498, concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria .

. Decreto 499, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado .

nella . Decreto 510, concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato all’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno .

. Decreto 497, concorso straordinario, per esami finalizzato all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.



Per la partecipazione a detti concorsi gli aspiranti hanno prodotto regolare domanda entro luglio 2020, ma causa pandemia, i concorsi, tranne quello straordinario previsto dal decreto 510 e i concorsi STEM per le classi A 28 matematica e scienze per la scuola secondaria di primo grado e A20 fisica, A26 Matematica, A27 matematica e fisica e A41 scienze e tecnologie per la scuola secondaria di secondo grado non è stato possibile svolgerli.

Le procedure concorsuali di cui ai decreti 498 e 499 citati, sono state modificate con l’approvazione del decreto 73 del 25 maggio 2021 che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 10 del decreto 44 si svolgeranno senza prova preselettiva, con una sola prova scritta e un prova orale e la valutazione dei titoli.

Tali concorsi dovrebbero essere svolti entro il 2021, compreso il concorso per il conseguimento dell’abilitazione previsto dal decreto 497 al fine di procedere alla copertura delle cattedre vuote entro settembre 2022.