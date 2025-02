Il Sud #InRete con l’Europa: la mobilità che cambia raccontata dagli studenti: al via il contest per gli studenti

“Siamo nati al sud, viaggiamo in Europa – Noi e l’evoluzione del mondo dei trasporti”. È questo il tema dell’ottava edizione del contest fotografico e video “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi” promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON-IR). Un’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea, che offre la possibilità, agli studenti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di raccontare, attraverso immagini e video, l’evoluzione del trasporto pubblico.

Obiettivo avvicinare gli studenti ai temi della mobilità sostenibile e dell’innovazione nelle infrastrutture del Sud Italia. I ragazzi potranno raccontare un’esperienza di viaggio o un’esperienza legata al trasporto pubblico, passato o presente, realmente vissuto da loro stessi o immaginario. Un viaggio che ha interessato il cambiamento del trasporto pubblico al Sud Italia, grazie anche agli interventi finanziati dal PON-IR.

Il concorso fotografico ha storicamente registrato una grande partecipazione da parte delle scuole del Sud mentre la sezione video permetterà agli studenti di sviluppare competenze trasversali, unendo creatività, ricerca e analisi critica sui temi della mobilità sostenibile e delle infrastrutture. Il contest è infatti aperto anche ai videomaker delle cinque regioni del Sud.

Modalità di partecipazione all’edizione 2025

Foto Contest: i partecipanti possono inviare un singolo scatto originale entro il 6 aprile 2025 all’indirizzo [email protected]. Le votazioni online si terranno dal 9 maggio al 30 giugno 2025.

Video Contest: gli Istituti scolastici e i videomaker potranno presentare i loro lavori entro il 20 aprile 2025 all’indirizzo [email protected]. La valutazione avverrà, come per il contest fotografico, attraverso una giuria popolare e una giuria di esperti, con votazioni aperte dal 9 maggio al 30 giugno 2025.

I vincitori riceveranno buoni acquisto per attrezzature video e fotografiche e i lavori selezionati saranno pubblicati sul sito ufficiale del PON-IR. Tutti i materiali inviati saranno inoltre raccolti in una pubblicazione speciale. La cerimonia di premiazione si terrà entro il 2025 e la data sarà comunicata agli interessati. Come da tradizione, l’evento si svolgerà presso l’Istituto vincitore dell’edizione precedente, un modo per valorizzare il lavoro svolto e per condividere l’esperienza con la comunità scolastica che ha già ottenuto il riconoscimento

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, è possibile visitare il sito ufficiale del PON-IR: https://ponir.mit.gov.it.

Contest video: https://ponir.mit.gov.it/azione-contest/racconta-edizione-2025-contest-video

Contest foto: https://ponir.mit.gov.it/azione-contest/racconta-edizione-2025-contest-foto

COS’È IL PON-IR

Il Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON-IR), gestito dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti e cofinanziato dall’Europa, ha lo scopo di migliorare le condizioni di mobilità delle persone e delle merci, tutelando le risorse idriche, l’ambiente e il territorio.

Gli interventi vengono realizzati dai beneficiari del PON-IR in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e sono regolarmente sottoposti a un costante monitoraggio ambientale. In termini di ricadute sul territorio, gli investimenti sono orientati allo sviluppo competitivo delle regioni del Sud, con effetti positivi su tutto il sistema Paese. Le opere realizzate hanno interessato la rete ferroviaria, i porti, le reti idriche, il trasporto pubblico locale e azioni di risparmio energetico.