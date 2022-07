Immissioni in ruolo 2022/23: call veloce dal 3 al 7 agosto. Entro il 10 agosto dovrà concludersi l’intera procedura [NOTA]

Con la nota di accompagnamento al DM n. 184 del 19 luglio 2022 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23“, il Ministero dell’istruzione ha indicato anche le tempistiche che dovranno essere rispettate per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2022/23.

Tutte le ordinarie operazioni di immissioni in ruolo dovranno essere completate entro il giorno 2 agosto, avvalendosi della procedura automatizzata allo scopo predisposta. Ciò consentirà l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, commi 17 bis e ss., del decreto legge 29 ottobre 2019,

n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si tratta della cosidetta call veloce, le cui istanze saranno disponibili dal 3 al 7 di agosto.

L’intera gestione della procedura in questione dovrà concludersi entro il giorno 10 agosto al fine di procedere alle ulteriori attività connesse all’avvio dell’anno scolastico.

