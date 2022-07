Immissioni in ruolo 2022/23, in Veneto pubblicati gli esiti della prima fase: ora si parte con la scelta delle sedi

Immissioni in ruolo 2022/23, in Veneto pubblicati gli esiti della prima fase:...

In Veneto, la prima fase (assegnazione della provincia) della procedura informatizzata per le nomine in ruolo a. s. 2022/23 si è conclusa in data 20 luglio 2022. L’USR ha anche pubblicato gli esiti relativamente alle GAE e alle GM.

GAE ESITO PRIMA FASE

GM ESITO PRIMA FASE

Con avviso del 20 luglio è stata anche data comunicazione dell’avvio della seconda fase relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di immissione in ruolo.

Tale fase interesserà prima gli aspiranti dei concorsi indetti su base regionale, ai quali è stata assegnata la provincia e solo successivamente gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Le funzioni saranno accessibili all’utenza – in modalità telematica – attraverso il portale POLIS – Istanze on line – dal 22 al 25 luglio 2022.

Rinunce

I candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di Provincia/classe di concorso dalla Fase 1 e intendono rinunciare, dovranno accedere in POLIS all’apertura delle Fase 2 e registrare la rinuncia.

Indicazioni delle preferenze di sede

L’USR raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi desiderate. È inoltre

necessario indicare il comune di preferenza per l’assegnazione nel caso siano terminate le disponibilità nelle

scuole indicate puntualmente. Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti

disponibili nelle scuole da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi nella provincia.

Precedenza Legge 104/92

La sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i candidati che rientrino in tale situazione, dovranno dichiararla nell’istanza on line allegando, secondo le modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. La documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede deve essere allegata esclusivamente in piattaforma e non può essere spedita in cartaceo.

Comunicazioni degli esiti

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale, saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad opera del sistema informativo.