Immissioni in ruolo 2022, per la call veloce domande dal 4 all’8 agosto [AVVISO]

Immissioni in ruolo 2022, per la call veloce domande dal 4 all’8...

Con Avviso prot.n. 29005 del 3 agosto 2022 il MI ha comunicato la prossima apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata (cd. calle veloce), ai sensi del Decreto Ministeriale 25 dell’8 giugno 2020.

Tra le ore 9 del 4 agosto e le ore 23.59 dell’8 agosto saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato, disposte ai sensi della normativa vigente per l’anno scolastico 2022/2023. La procedura è destinata ai soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.

L’istanza può essere presentata per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione. I soggetti inseriti nelle GAE, in alternativa a quanto sopra, possono presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove risultano collocati.

Non possono partecipare alla procedura i docenti di ruolo o destinatari di proposte di assunzioni a tempo indeterminato.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio Istanze Online (POLIS).

Si accede all’istanza tramite il link: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, alla voce “Presentazione domanda Procedura assunzionale per chiamata – D.M. 25/2020.”